Evrim Kamalı

Haspolat'ta, misafir olarak bulunduğu evden telefon çalan zanlı Nadzhib Khusaini tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır olayla ilgili bulguları aktardı. Bayır huzurda bulunan zanlı Nadzhib Khusaini’nin 22 Ocak tarihinde saat 8.30’sıralarında Haspolat’da misafir olarak kalmakta olduğu Mohammad Bello USMAN'a ait ikametgâhtan, adı edilene ait 2 adet cep telefonunu çaldığının tespit edildiğini söyledi.

Tasarrufunda söz konusu telefonlar bulundu

Polis zanlının tutuklandığını ve tasarrufunda söz konusu telefonların bulunduğunu belirtti. Polis memuru Mehmet Bayır mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkemizde daha önce öğrenci statüsünde bulunduğunu ancak okul harcını ödemediği için öğrenci statüsünün kalmadığını söyleyerek yasal bağı kalmadığını bu nedenle mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Cezaevine gönderildi

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak beklemesine emir verdi.