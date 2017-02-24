Cezaevine gönderildi

Girne Turizm Limanı’ndan KKTC'ye giriş yaptığı esnada narkotik detektör köpeği Liz’in tepki vermesiyle üzerinde yapılan aramada 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan zanlı Ozan Alkan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlarından teminata bağlanmak üzere Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada, 21 Şubat saat 09.00 sıralarında Girne Turizm Limanı’ndan KKTC'ye giriş yapan zanlının üzerine narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu arama yapıldığı ve yapılan aramada yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi.

Polis, zanlının 22 Şubat tarihinde mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini söyledi. Zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, davalarında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 5 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verirken, teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı cezaevine götürüldü.