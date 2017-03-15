Cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Ercan Havaalanından ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Liz tarafından tespit edilerek tutuklanan zanlı Abdurrahman Baran dün teminata bağlanmak üzere Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.



Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor huzurda bulunan zanlı Abdurrahman Baran'ın 13 Mart tarihinde ülkemize Ercan Havaalanından giriş yapmak istediği esnada devriye gezen narkotik detektör köpeği Liz tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde şeffaf naylon içerisinde 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili gönüllü ifade veren zanlının suçunu kabul ettiğini belirterek yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkemizde turist vizesi ile bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.



45 gün içerde hükümsüz olarak bekleyecek

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ülkemizde turist statüsünde olduğunu ve avukatının da itirazı olmaması nedeni ile 45 günü geçmeyecek bir süre hükümsüz tutuklu olarak ceza evinde beklemesine emir verdi.