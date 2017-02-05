Cezaevine uyuşturucu getirdi

Evrim Kamalı

Cezaevinde Narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 mahkûmun bulunduğu koğuşta bulunan uyuşturucu ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında bağlantısı olduğu düşünülen zanlı Kaan Taşkent Önsal da tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkardı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurda bulunan zanlı Kaan Taşkent Önsal’ın Cezaevinde Narkotik polisleri tarafından 26 Ocak tarihinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu suçlarından tutuklu bulunan Münür Bolcanlı ve Abdullah Yakup ile tecavüz suçundan cezaevinde bulunan Hakan Demirbüken ile İbrahim Elisopalı’nın birlikte kalmakta oldukları koğuşta 10 gram Sentetik cannabionit bulunmuş ve soruşturma başlatılmıştı. Polis yürütülen soruşturma neticesinde huzurda bulunan zanlı Önsal’ın mahkûm Münür Bolcanlı ile birçok kez telefonda görüştüğünün tespit edildiğini ve cezaevinde bulunan uyuşturucu maddenin cezaevine sokulmasına yardımcı olduğunun düşünüldüğünü belirtti. Polis ayrıca zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit edileceğini ayrıca bağlantılı başka şahıslarında olduğunu belirterek soruşturma maksatlı zanlının ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler zanlının soruşturmanın aydınlatıla bilmesi için ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.