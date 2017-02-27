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Cezayir'de emniyet merkezine intihar saldırısı!

Cezayir'de emniyet merkezine intihar saldırısı!

Cezayir'in doğusundaki Konstantin kentinde emniyet merkezini hedef alan intihar saldırısında onlarca güvenlik mensubunun yaralandığı bildirildi.

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Cezayir'in doğusundaki Konstantin kentinde emniyet merkezini hedef alan intihar saldırısında onlarca güvenlik mensubunun yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Konstantin kentinde yer alan Bab el-Kantara Mahallesi'ndeki polis merkezine girmeye çalışan bir intihar eylemcisi, polisler tarafından engellenmeye çalışıldığı sırada üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdi. Patlamada çok sayıda emniyet mensubunun yaralandığı ifade edildi.

Güvenlik güçlerinin, bölgeyi emniyet şeridiyle çevrelediği kaydedildi.

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