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  3. Chedjou, Trabzonspor maçının kadrosuna neden alınmadı?
Chedjou, Trabzonspor maçının kadrosuna neden alınmadı?

Chedjou, Trabzonspor maçının kadrosuna neden alınmadı?

"Bir daha iğneyle oynamam; bu acı çekilecek gibi değil"

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Ayağındaki topuk dikeni nedeniyle Galatasaray’ın geçen hafta son dakika golüyle 3-2 kazandığı Gençlerbirliği maçına iğne olarak çıkan Aurelien Chedjou bu kez aynı fedakarlığı yapmadı.

Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısında yaptığı hatalar nedeniyle teknik direktör Igor Tudor’un devre arasında sert uyarılarda bulunduğu Chedjou, maç sonrası takım arkadaşı Carole’e, “Ben acı içinde oynuyorum, bir de üstüne bu lafları işitiyorum. Bir daha iğneyle oynamam. Bu acı çekilecek gibi değil. İyileşmeden bir daha oynamayacağım” diye dert yanmıştı.

Fanatik'in haberine göre Chedjou, ağrılarının devam ettiğini belirterek Trabzon’da oynayamayacağını bildirdi. Tudor da Kamerunlu stoperi kadroya almadı.

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