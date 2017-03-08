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  3. CHP'li İnce: "Esad, İstanbul'da miting yapmak isterse ne olacak?"

CHP'li İnce: "Esad, İstanbul'da miting yapmak isterse ne olacak?"

Almanya'nın Türk Bakanlarına uyguladığı konuşma yasağı hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Türkiye'de 3.5 milyon Suriyeli var, Esad gelip ben de İstanbul'da bir miting yapmak istiyorum derse, ne olacak?" dedi.

Habertürk TV kanalında Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına katılan CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'daki bir etkinlikte yapacağı konuşmanın iptal edilmesiyle başlayan krize ilişkin konuştu.

"Türkiye'de 3.5 milyon Suriyeli var, (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad gelip ben de İstanbul'da bir miting yapmak istiyorum derse, ne olacak?" diyen İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş hakkındaki açıklamalarını hatırlattı.

'ERDOĞAN, DENKTAŞ'A 'GİT KENDİ ÜLKENDE SİYASET YAP' DEMİŞTİ'

İnce, "Rauf Denktaş'a ne demişti sayın Erdoğan? Hatırlayalım, 'Türkiye'de gelip konuşma, git kendi ülkende siyaset yap' demişti. Ben yasak koysunlar demiyorum. Bunlar da bilinsin istiyorum. Alanya'da da binlerce Rus var. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin de gelip Alanya'da miting yapmak isterse, ne olacak? Ben yurtdışına gitmeyeceğim. Bekir Bozdağ olayından daha önce böyle bir karar almıştım. Ben sadece Türkiye'yi gezeceğim" ifadelerinde bulundu.

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