CHP'li Yılmaz: "Askerlerimiz Suriye’de şehit oluyor, Suriyeliler Türk kızlarıyla geziyor"

Irak'ın Musul kentinde konsolosluk görevinini sürdürürken personel ile birlikte IŞİD'in elinde uzun süre rehin kalan ve bölgeyi en iyi bilen isimlerin başında gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dış politikadaki gelişmeleri masaya yatırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın mültecilerle ilgili yasak kararnamesini, 'İslamofobik, ırkçı' sözleriyle değerlendiren Yılmaz, şöyle devam etti: "Burada ikiyüzlülük var. Bu ikiyüzlülük sadece Avrupa'da değil. Daha önce Suriyeli mülteciler Türkiye'ye geldiğinde Avrupalıları sessiz kalmakla suçlayan hükümetin de bu konuda ses çıkarmamak suretiyle ikiyüzlülük yaptığını söyleyebiliriz. ‘Trump'la gelir gelmez sürtüşmeye girmeyelim' anlayışıyla hareket ediyor olabilirler. Ama unutmayalım; bazı konular vardır, zamanında ses çıkarmazsanız sonra bağırsanız da bir şey ifade etmez ve inandırıcılığınız kalmaz."

Öztürk Yılmaz, Türkiye'de yaklaşık 3 milyon Suriyeli'nin bulunduğunu da hatırlatarak, ülkeye kontrolsüz girişin yarattığı güvenlik sorunlarını dile getirdi. Yılmaz, "Bizim Mehmetimiz El Bab'da, Suriye'de şehit oluyor. Ama Türkiye'ye gelen Suriyeli erkeklerin yaş aralığına baktığımızda, 15 ila 44 arasında 819 bin 350 askere alınabilecek erkek, Türkiye'de kafelerde, pub'larda Türk kızlarıyla geziyor. Bizim Mehmet'imiz Suriye'de şehit oluyor" dedi.

'MÜLTECİLER TÜRKİYE'NİN ULUSAL GÜVENLİĞİNİ KÖKTEN SARSACAK OLAYLARI TETİKLEMİŞTİR'

Mültecilerle ilgili İçişleri Bakanlığı Göç İdaresinden aldığı bilgileri paylaşan Yılmaz "Suriye krizinin başladığı 2011 Mart'ında Türkiye'deki Suriyeli sayısı ‘0', yok yani. 2011'da geçici koruma kapsamında hiçbir Suriyeli ülkemizde yok. 2012 yılında (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad'ın meşruiyetini sorgulatmak için o zaman ki siyasi iktidarın temsilcilerinin adeta Suriyeli göçmenlere gel gel politikası üzerine bir anda 14 bine çıktı. 2013'te 224 bine, 2014 yılın da 1 buçuk milyona, 2015 yılında 2 buçuk milyona, 2016 yılında 2 milyon 834 bine çıktı. Türkiye'ye göç devam ediyor. 2017 Ocak ayında ise 2 milyon 871 bin 112 Suriyeli geçici koruma kapsamında Türkiye'de bulunuyor. Dünya özellikle bu ülkelerden gelen mültecilerin arasına saklanmış teröristleri ayıklamak için büyük çaba sarf ederken, Türkiye'nin bütün sınırlarını açması, bu mültecileri Türkiye'ye getirmesi, Türkiye'nin ulusal güvenliğini kökten sarsacak olayları tetiklemiştir. Bütün bombalama olayları bu nedenle olmuştur" diye konuştu.