CHP'nin referandum logosu belirlendi
Bir kız çocuğunun yer aldığı logoda sıcak renklerden oluşan güneş yer veriyor
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Referandum propagandasını pozitif mesajlarla yürütmeyi planlayan CHP, bir kız çocuğunun yer aldığı logosunda sıcak renklerden oluşan güneş ve "Geleceğim için hayır" sloganı ile üzerinden ‘tercih’ yazan hayır pusulasına yer veriyor.
Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre, CHP’nin logosu refearandum çalışmaları boyunca araçlarda, afiş, pankart, bilboard, ratek, poster, promosyon, şapka ve t-shortlarda kullanılacak.
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