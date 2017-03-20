Christodoulides: "Türk askeri tatbikatlarını soğukkanlılıkla karşılayacağız"

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Christodoulides, Baf açıklarında Türk askeri tatbikatlarını bilgelik, soğukkanlılık ve rasyonellikle karşılandığını dile getirdi.

Polykarpou Yorkacis anısına yapılan dini ayinden sonra gazetecilere konuşan Rum Hükümet Sözcüsü, Baf açıklarında, Türkiye tarafından yapılması planlanan askeri tatbikatlar ve bunların müzakerelerin yeniden başlaması üzerindeki etkileriyle ilgili bir soruya, “bunların, olumlu gelişmeler olmadığı” yanıtı verdi.

Rum Hükümet Sözcüsü, bu gelişmelerin uluslararası çevreler tarafından bilindiğini ve bundan kimlerin sorumlu olduğu konusunun daha da güçlendirildiğini belirtti.

Nikos Christodoulides, “Biz çok ciddiyiz ve Türk kışkırtmalarına bilgelik, soğukkanlılık ve rasyonellikle tepki göstereceğiz. Bizi ilgilendiren intiba yaratmak değil, konunun özüdür” dedi.