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CIA Başkanı yarın Türkiye’ye gidiyor

CIA Başkanı yarın Türkiye’ye gidiyor

ABD İstihbarat Teşkilatı CIA Başkanı Mike Pompeo yarın Türkiye'ye gidiyor.

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ABD İstihbarat Teşkilatı CIA Başkanı Mike Pompeo yarın Türkiye'ye gidiyor.

Donald Trump’ın başkanlığı devralmasıyla Kansas vekilliğinden CIA Başkanlığı’na getirilen Pompeo'nun bu ilk yurtdışı ziyaretinde Türk yetkililerle PYD ve FETÖ başta olmak üzere gündem maddelerini istişare edeceği belirtildi.

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