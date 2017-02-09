CIA Direktörü Mike Pompeo Ankara'da
İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren CIA Direktörü Mike Pompeo, Ankara'da.
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İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren CIA Direktörü Mike Pompeo Ankara'da.
Pompeo'yu Esenboğa Havalimanı'nda ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevlileri ile Türk yetkililer karşıladı.
CIA Direktörü Pompeo’nun gündeminde Suriye’deki operasyon ile FETÖ konusunun bulunduğu belirtildi.
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