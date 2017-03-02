Çift güneşin yörüngesinde gezegen enkazı keşfedildi

Bilim adamları, bin ışık yılı uzaklıkta biri beyaz diğeri kahverengi iki cüce yıldızın yörüngesinde parçalanmış asteroit kalıntıları keşfetti.

Sonuçları "Nature Astronomy" dergisinde yayımlanan keşfin, kalıntıların kayalık olması ve Yıldız Savaşları'nda Luke Skywalker karakterinin dünyası "Tatooine"ne benzer toz toprakla kaplı gezegenlerin var olabileceğini göstermesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

Bilim ve Teknoloji Olanakları Konseyi ile Avrupa Araştırma Konseyi tarafından fon sağlanan araştırmanın, Londra Üniversitesi (UCL) tarafından yürütüldüğü belirtilirken, keşfedilen sisteme SDSS 1557 adı verildi.

Diğer çift yıldızlı sistemlerde bulunan karbon zengini donmuş materyalin aksine SDSS 1557'de belirlenen gezegensel maddenin, silikon ve magnezyum dahil yüksek metal içeriğine sahip olduğu ifade edildi.

Bilim adamları, çift yıldızlı sistemi ve yıldızların yörüngesindeki enkazın kimyasal bileşimini, Şili'deki Gemini ve Avrupa Güney rasathanelerinin gözlemleri çerçevesinde ışığın farklı dalga boylarının emilimini ölçümleyerek inceledi.

Bugüne kadar keşfedilen, çift yıldızın yörüngesinde ve Güneş Sistemi dışındaki tüm gezegenler dev gaz kütleleriydi. Bu gezegenlerin, sistemlerinin soğuk bölgelerinde oluştuğu düşünülüyordu.