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Çift şeride sığamadılar

Çift şeride sığamadılar

Yakın Doğu Bulvarı üzerinde dağ istikametine doğru ilerlemekte olan Omar Shaaban Elsanhoury yönetimindeki GJ 135 plakalı aracıyla önünde giden Celal Abbas Uğurlu yönetimindeki araca arkadan çarpınca iki araçta kaldırıma savruldu

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Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı’nda dün öğle saatlerinde ilginç bir kaza yaşandı. Çift şerit yolda yan yana giden araç çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.  

Kaza, dün saat 12.30’da GJ 135 plakalı aracın, MJ 914 plakalı araca arkadan vurmasıyla gerçekleşti.

23 yaşındaki Omar Shaaban Elsanhoury yönetimindeki GJ 135 plakalı araç çift şerit yolda, yolun sağında giderken, sol ön yan kısmı ile yolun solundan aynı istikamete giden 28 yaşındaki Celal Abbas Uğurlu yönetimindeki MJ 914 plakalı aracın sağ arka tekerleğine çarptı. İki araç yolun solunda bulunan kaldırım üzerine savruldular.

 Kaza sonucunda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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