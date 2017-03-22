Çiftçiler Birliği: “Suyun verimli kullanılmasına dönük politikalar üretilmelidir”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, suyun daha verimli kullanılması için politika ve projeler üretilmesi çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Dünya Su Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, suyun verimli kullanılmasına yönelik politika ve projeler üretilmesi gerektiğini kaydetti.

“DAĞITIMI TARIM ALANLARINA DA YAPILMALI”

Türkiye’den KKTC’ye su nakil projesinin ülkeye katkısının küçümsenemeyecek boyutta olduğunu belirten Kelle, suyun tarım alanlarına da dağıtımının yapılmasını beklediklerini, Türkiye’den gelen suyun tarım sektörüne önemli bir rahatlama getirebileceğini söyledi.