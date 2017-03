Çiftçiler kuraklıktan kan ağlıyor ama su da denize akıtılıyor

Hakan Yıldırım

Türkiye’den Geçitköy barajına kadar gelen ve belli bir miktarının denize geri döküldüğü Kuzey Kıbrıs’ta dün şaka gibi bir olay yaşandı. Mesarya bölgesindeki bazı üretici ile çiftçiler, havaların yağışsız geçmesi nedeniyle dün yağmur duasına çıktı.

Kırklar Türbesi önünde toplanan üretici ve çiftçiler, yağmur yağması için hem dua yaptılar, hem de kurban kestiler. Üreticiler, aylardır yağmur yağmadığı için topraklarının kuruduğunu ifade ederek Allah’a sığındıklarını dile getirdiler ve dua ettiler.

Diyalog’a konuşan üreticiler bir taraftan ibadetlerinin gerekçesini anlatırken, diğer taraftan da Türkiye’ye mesaj göndererek, deniz dökülen suyun Mesarya’ya verilmesi çağrısında bulundular.

Vatandaş ne dedi?

Oğuz Ceyda: İnancımız gereği bu duayı hemen hemen her yıl yapıyoruz. Önceleri güzel yağmur almamıza rağmen, yaklaşık 3 aydır ülke geneli neredeyse yağmur almamaktadır. Dolayısıyla biz her şeyi yaratan Allah’tan yağmur istiyoruz. Çünkü her şey yağmura bağlı. Şu an köylü ve ülke büyük sıkıntı içinde. Temennimiz ilerleyen günlerde etkili yağmurlar alır ve ekinlerimiz düzlüğe çıkar. Şu an ciddi bir gerileme vardır ve mahsul kaybı yaşıyoruz. Anavatana bize denizaltından getirdiği su için teşekkür ediyoruz. Bizim Türkiyemizin Başbakanı Sayın Binali Yıldırım’dan telebimiz şu ki; bugün bir kısım su denize akıyor, bu suyu yanan kavrulan topraklara Türkiye Devleti’nden Kıbrıs Türk köylüsü olarak bu suyun topraklarımıza ulaştırılmasını istiyoruz. Nasıl ki denizi yardı suyu bize getirdi, isterse bu suyu Meserya’ya ulaştırır ve kuraklık bizim kaderimiz olmaktan çıkar.

Alican Kabakçı: Bu ülkenin kaderi kuraklıklarla boğuşmak oldu. Yağışlar iyiydi ama şu an köylününün boynu bükük, bu rahmetin yere inmesi için bakmaktadır. Bu vesileyle kurban kestik. Temennimiz ilerleyen günlerde yağmurun yağmasıdır. En azından kuraklık olmasın. Kuraklık sadece çiftçilerle ilgili değil, herkes ile alakalıdır. Tarımda sıkıntı çoğalırsa ülkenin ekonomik meselelerinde de sıkıntılar çoğalır. Çünkü tarım sadece çiftçiye değil ülke ekonomisine verdiği bir katma değer vardır. Allah dualarımızı kabul eylesin.

Ali Gökçer: Kurbanı kesmemizin amacı Yüce Allah’tan yağmur yağması için temennide bulunmak. İnşallah yağmur yağar. Topraklarımızın bereketlenmesi için kurbanımızı kestik, dualarımızı ettik. İnşallah yağmur yağar.

Turgut Ceyda: Dünyanın her yerinde yağmur duasının yapıldığını biliyoruz. Biz de Gaziköy’ün çiftçileri ve hayvancıları olarak 60 gündür kesilen yağmurların tekrar yağması için Allahımıza dua ettik ve kurban kestik. İnşallah Allah kabul eder de bu ülkenin kurumaya yüz tutan topraklarına yağmur yağar diye Allahtan niyaz ediyoruz.

Mehmet Ceyda: Bu ibadetimizi iki yıldır yapıyoruz. İnşallah geciken bu yağmurlarımız tekrar memlekete gelir diye ibadetimizi yerine getirmeye çalıştık. Allaha dualarımızı yaptık, kurbanımızı kestik. İnşallah yağmur yağar, topraklarımız berekete kavuşur.