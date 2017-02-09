Çin 80 bin Nijerya vatandaşını sınır dışı edecek

Nijerya, 80 bin vatandaşının Çin'de kanunsuz kaldığı ve bu ülkeden sınır dışı edileceği iddialarını yalanladı.

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Global Times'ın haberine göre, Federal Nijerya Cumhuriyeti'nin Pekin Büyükelçiliği, söz konusu iddiaların "doğru olmadığını", söylentilerin "kötü niyetli ve sorumsuzca" olduğunu savundu.

Çin'deki sosyal medya paylaşımlarında, "Çin'in, ülkede oturum izni olmadan kalan 80 bin Nijerya vatandaşını sınır dışı edeceğini ve yasa dışı kalanların her birine ülkesine geri yerleşebilmesi 2 bin yüen (290 dolar) yardım yapılması teklifinde bulunduğu" öne sürülmüştü.

Nijerya'nın, vizesiz kalan vatandaşlarının kimlik tespitinin imkansız olduğu gerekçesiyle bu teklifi reddettiği de iddia edilmişti.

Çinli yetkililerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.