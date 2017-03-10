Çin, ABD'ye Karşı Nükleer Kapasitesini Artırmalı"

Çin Komünist Partisi (ÇKP), ABD'in Kuzey Kore nükleer tehdidine karşı Güney Kore'ye Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) füze sistemi konuşlandırmasına karşılık nükleer silah kapasitesinin artırılması gerektiğini savundu.

ÇKP'nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin, "Nükleer caydırıcılık THAAD'a karşı en iyi cevaptır" başlıklı köşe yazısında, "ABD'nin Güney Kore'ye THAAD konuşlandırmasının bedelini ödemesi gerektiği" belirtildi.

Makalede, Washington yönetiminin, Asya'daki dengeleri yeniden kurmak üzere ABD için kilit öneme sahip THAAD sistemiyle küresel çaptaki balistik füzelere karşı konumunu güçlendirdiğine işaret edildi.

THAAD'ın, Pekin'in daha önceki stratejik dengesini bozduğu vurgulanarak, "Çin, bu tür planlara karşı önlem almalı" ifadesi kullanıldı.

"ABD'NİN HAMLELERİNE FÜZE VE SAVAŞ BAŞLIKLARIYLA CEVAP VERİLMELİ"

Bu arada makalede, "Çin'in söz konusu füze sistemine daha gelişmiş nükleer füze ve savaş başlıklarıyla cevap vermesinin gerektiği ve ülkenin bunu yapacak ekonomik güce de sahip olduğu." vurgulandı.

Makalede, ülkenin stratejik nükleer silahlarındaki hızlı artışın, THAAD'ın sebep olduğu kayıpları telafi ederek, Washington yönetimine büyük bir fatura çıkaracağı ileri sürüldü. Çin'in nükleer silah alanında yapacağı hamlenin, ABD'ninkinden hem daha güçlü hem de daha caydırıcı olması gerektiğini kaydetti.

Ekonomik büyümeye oranla sınırlı silahlanma yarışının Pekin yönetimi için kaygı unsuru olmayacağını iddia eden gazetenin yazısında, "Pekin hükümeti, Washington yönetimine THAAD'ın yerleştirilmesinin Çin'in nükleer kabiliyetini artırmasına sebep olacağını net şekilde belli etmeli. ABD'nin benzer füze ve stratejik önleme hamlelerini yoğunlaştırması durumunda Çin, nükleer silahları ilk kullanan tarafın kendisi olmayacağı sözünü yeniden düşünebilir" ifadelerine yer verildi.

"ULUSAL GÜVENLİK TİCARİ MALZEME OLMAMALI"

"Çin, ABD ile geçici ekonomik ilişkileri yüzünden ulusal güvenliğini ticari malzeme yapmamak konusunda net olmalı." değerlendirmesi yapılan yazıda, THAAD'in konuşlandırılmasının Çin ve Rusya için ortak tehdit olduğu vurgulandı.

Milliyetçi çizgideki Global Times, ülkede "Halkın Günlüğü" gazetesi ile beraber doğrudan ÇKP'ye bağlı olarak yayın yapıyor.

ABD, geçen hafta Güney Kore'ye THAAD'a ait bazı ekipman ve fırlatma araçlarını göndermişti.

Washington'un, THAAD teknolojisini Güney Kore'ye yerleştirme planına, Kuzey Kore'ye en yakın ülkelerden biri olan Çin uzun süredir karşı çıkıyor. Pekin yönetimi, füze savunma sisteminin bölgedeki güvenlik endişelerini artıracağını ve casusluk faaliyetleri için de kullanılabileceğini öne sürüyor.