Çin deney uydusu fırlattı
Çin, "KT-1" adlı deney uydusunu yörüngeye fırlattı.
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Çin, "KT-1" adlı deney uydusunu yörüngeye fırlattı.
Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezinden "TK-2" roketleriyle ateşlenen deney uydusu belirlenen yörüngeye oturdu.
China Aerospace Science &Industry Corp. (CASIC) tarafından geliştirilen KT-1, teknoloji tabanlı olarak uzaktan algılama ve haberleşme alanlarında hizmet verecek.
KT-1'in, Çin'in ticari uzay projesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.
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