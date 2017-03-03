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Çin deney uydusu fırlattı

Çin deney uydusu fırlattı

Çin, "KT-1" adlı deney uydusunu yörüngeye fırlattı.

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Çin, "KT-1" adlı deney uydusunu yörüngeye fırlattı.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezinden "TK-2" roketleriyle ateşlenen deney uydusu belirlenen yörüngeye oturdu.

China Aerospace Science &Industry Corp. (CASIC) tarafından geliştirilen KT-1, teknoloji tabanlı olarak uzaktan algılama ve haberleşme alanlarında hizmet verecek.

KT-1'in, Çin'in ticari uzay projesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

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