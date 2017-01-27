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Cinayete teşebbüs eden kaçak yakalandı

Cinayete teşebbüs eden kaçak yakalandı

Lefkoşa’da geçen yıl 12 Ekim’de çakı ile kendini yaraladıktan sonra Şeherine Juntilla isimli kişinin üzerine yürüyerek 3 metre yükseklikten düşmesine sebep olan şahıs bulunarak tutuklandı.

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Lefkoşa’da geçen yıl 12 Ekim’de çakı ile kendini yaraladıktan sonra Şeherine Juntilla isimli kişinin üzerine  yürüyerek 3 metre yükseklikten düşmesine sebep olan şahıs bulunarak tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre T.M. (E-29)  adlı zanlı Lefkoşa’da tespit edildi.

Söz konusu olayda yaralanan Şeherine Juntilla, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi müteakip genel cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştı.

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