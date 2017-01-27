Cinayete teşebbüs eden kaçak yakalandı
Lefkoşa’da geçen yıl 12 Ekim’de çakı ile kendini yaraladıktan sonra Şeherine Juntilla isimli kişinin üzerine yürüyerek 3 metre yükseklikten düşmesine sebep olan şahıs bulunarak tutuklandı.
A+A-
Lefkoşa’da geçen yıl 12 Ekim’de çakı ile kendini yaraladıktan sonra Şeherine Juntilla isimli kişinin üzerine yürüyerek 3 metre yükseklikten düşmesine sebep olan şahıs bulunarak tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre T.M. (E-29) adlı zanlı Lefkoşa’da tespit edildi.
Söz konusu olayda yaralanan Şeherine Juntilla, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi müteakip genel cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştı.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.