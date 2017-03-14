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Çin'de geçen ay bulaşıcı hastalıklar 1409 can aldı

Çin'de geçen ay bulaşıcı hastalıklar 1409 can aldı

Çin'de şubat ayında bulaşıcı hastalıklar nedeniyle 1409 kişi yaşamını yitirdi.

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Çin'de şubat ayında bulaşıcı hastalıklar nedeniyle 1409 kişi yaşamını yitirdi.

Çin Ulusal Sağlık ve Aile Planlama Komisyonunun yayımladığı "Şubat Ayı Ülke Geneli Bulaşıcı Hastalık Genel Durumu” raporuna göre, geçen ay 485 bin 649 yeni bulaşıcı hastalık vakası tespit edildi.

Rapora göre, bin 97 AIDS, 142 tüberküloz, 61 kuş gribi hastası hayatını kaybederken, hepatit A-B-C-E, frengi ve kuduz hastalıklarından ise toplam 109 kişi öldü.

Açıklanan hastalık ve ölü sayısı bilgilerinin, Hong Kong ve Makao Özel İdari Bölgeleri ile Tayvan’ı kapsamadığı belirtildi.

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