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Çin'de hava kirliliği ile polis mücadele edecek

Çin'de hava kirliliği ile polis mücadele edecek

Çin, başkent Pekin'de hava kirliliği ile mücadele için özel polis gücü kurmaya hazırlanıyor.

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Çin, başkent Pekin'de hava kirliliği ile mücadele için özel polis gücü kurmaya hazırlanıyor.

Şinhua ajansı, emniyet gücü bünyesinde kurulacak yeni birimin, kamuya açık alanlarda mangal, çöp, odun ve diğer biyolojik maddelerin yakılmasını önleyeceğini ve gerektiğinde ceza yazacağını duyurdu.

Yetkililer de hava kirliliği ile mücadelede daha sert ceza mekanizmalarının işletileceği ve denetimlerin sıkılaştırılacağı mesajını verdi.

Çin'in orta ve kuzey kesimlerinde hava kirliği nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu yüzlerce hava ve karayolu seferi iptal edilmiş, onlarca otoyol trafiğe kapatılmıştı. Kırmızı alarm verilen 32 kentte birçok fabrika geçici olarak üretimi durdurmuştu. Hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde eğitime ara verilmiş, halka mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması tavsiye edilmişti.

Hıbey eyaletinin Çinghuangdao adlı kömür madeni bölgesinde inşa edilen dünyanın en büyük "hava kirliliği bariyerinin" geçen hafta faaliyete geçtiği açıklanmıştı. Ülkede havası en kirli 10 şehirden yedisi, bu eyalet sınırlarında bulunuyor.

Çin, özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor. Hızlı kalkınma ve sanayileşmenin bedeli olarak Çin'de büyük şehirlerin çoğu, aynı zamanda dünyanın en kirli kentleri arasında yer alıyor.

Dünyada sera etkisi yaratan gazların salımında ilk sırada yer alan Çin'de özellikle son iki yıldır, ülkenin farklı bölgelerinde halk ciddi hava kirliliği tehdidi altında yaşıyor.

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