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Çin'de havai fişek deposunda patlama: 2 kişi öldü

Çin'de havai fişek deposunda patlama: 2 kişi öldü

Çin’in kuzeyindeki Hıbey eyaletinde havai fişek deposunda meydana gelen patlamada iki kişi yaşamını yitirdi.

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Çin’in kuzeyindeki Hıbey eyaletinde havai fişek deposunda meydana gelen patlamada iki kişi yaşamını yitirdi.

Şinhua ajansının haberine göre, Hıbey’in Tangşan şehrinde bir havai fişek deposunda patlama oldu. Patlamada iki kişi öldü, 16 kişi yaralandı, ondan fazla ev zarar gördü. Yetkililer, altı kişiden haber alınamadığını söyledi.

Yanzihı kasabası yakınlarındaki tesisin yasa dışı olduğu iddia edildi.

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