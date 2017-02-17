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  3. Çin'de kimya fabrikasında patlama: 3 ölü
Çin'de kimya fabrikasında patlama: 3 ölü

Çin'de kimya fabrikasında patlama: 3 ölü

Çin'in kuzeydoğusunda bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi öldü.

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Çin'in kuzeydoğusunda bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi öldü.

Şinhua ajansının haberine göre, Cilin eyaletinin Songyüen kentinde bulunan kimya fabrikasında gaz tankının patlaması sonucu 3 işçi yaşamını yitirdi.

Fabrikanın inşaat halindeki atölyesinde meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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