Çin'de kimya fabrikasında patlama: 3 ölü
Çin'in kuzeydoğusunda bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi öldü.
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Çin'in kuzeydoğusunda bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi öldü.
Şinhua ajansının haberine göre, Cilin eyaletinin Songyüen kentinde bulunan kimya fabrikasında gaz tankının patlaması sonucu 3 işçi yaşamını yitirdi.
Fabrikanın inşaat halindeki atölyesinde meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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