Çin'de kömür madeninde göçük
Çin'in kuzeydoğusundaki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 17 işçinin mahsur kaldığı bildirildi.
A+A-
Çin'in kuzeydoğusundaki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 17 işçinin mahsur kaldığı bildirildi.
Şinhua ajansı, Heylongciang eyaletindeki maden ocağında yangın çıktığını duyurdu.
Elektrik tellerinin alev alması sonucu işçilerin çalıştığı kömür madeninin tavanı çöktü.
Göçük olduğunda madende bulunan işçilerden 256'sı kurtarılırken 17'si mahsur kaldı.
Yetkililer, mahsur kalan işçiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.