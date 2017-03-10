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Çin'de kömür madeninde göçük

Çin'de kömür madeninde göçük

Çin'in kuzeydoğusundaki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 17 işçinin mahsur kaldığı bildirildi.

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Çin'in kuzeydoğusundaki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 17 işçinin mahsur kaldığı bildirildi.

Şinhua ajansı, Heylongciang eyaletindeki maden ocağında yangın çıktığını duyurdu.

Elektrik tellerinin alev alması sonucu işçilerin çalıştığı kömür madeninin tavanı çöktü.

Göçük olduğunda madende bulunan işçilerden 256'sı kurtarılırken 17'si mahsur kaldı.

Yetkililer, mahsur kalan işçiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

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