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Çin'de kuş gribi tespit edildi

Çin'de kuş gribi tespit edildi

Makao Özel Yönetim Bölgesi'nden sonra güneydeki Fucien eyaletine bağlı Şiamın kentinde de bir kişide kuş gribi belirlendi.

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Çin’de Makao Özel Yönetim Bölgesi'nden sonra güneydeki Fucien eyaletine bağlı Şiamın kentinde de bir kişide kuş gribi belirlendi.

Şiamın Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, geçen pazar günü kentte bir kişinin H7N9 virüsü taşıdığının tespit edildiğini, tedavi altına alınan hastanın durumunun istikrarlı olduğunu açıkladı. 

Yerel hükümet, virüsün tespitinin ardından salgın riskini önlemek amacıyla kentteki çiftlik hayvanları ve ürünlerinin satışını durdurdu. 

Makao Özel Yönetim Bölgesi’nde geçen hafta bir çiftçide kuş gribine rastlanmış, bunun Makao'daki ilk vaka olduğu açıklanmıştı.

Çin’de ilk H7N9 kuş gribi Mart 2013’te görülmüştü.

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