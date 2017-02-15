Çin'de Ocak'ta kuş gribinden 79 kişi öldü

Çin'de geçen ay 192 kişide tespit edilen kuş gribine yol açan H7N9 virüsü nedeniyle 79 kişinin öldüğü bildirildi.

Global Times gazetesinin haberine göre, ülke genelinde ocak ayında, 192 kişide görülen H7N9 virüsünün yol açtığı ölümler artış gösterdi.

Kanatlı hayvanlar ve bu hayvanların ürünlerinden bulaşan hastalık, çoğunlukla Çin'in güneyindeki Sıçuan, orta kesimindeki Hunan ve doğusundaki Cıciang eyaletlerinde görüldü.

Ülkede ocak ayı içinde 192 kişide söz konusu virüse rastlanırken, bu hastalardan 79'u yaşamını yitirdi.

Kuş gribinin görüldüğü bölgelerde yoğun önlemler alınmasına rağmen, hastalık bahar ve kış aylarında diğer aylara oranla daha hızlı salgına dönüşüyor.

Çin'de H7N9 virüsü ilk kez Mart 2013'te görülmüştü.