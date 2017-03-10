Çin'den ABD'ye insan hakları suçlaması

Çin, ABD’yi insan hakları konusunda "iki yüzlü davranmakla" suçladı.

Pekin yönetimi, geçen hafta ABD'nin yayımladığı "2016'da Ülkelerin İnsan Hakları Uygulama Raporu"nda Çin'e yöneltilen eleştiriler üzerine karşı rapor hazırladı.

Çin Devlet Konseyinin "2016’da ABD’nin İnsan Hakları Karnesi" başlığıyla yayımladığı raporda, Washington yönetiminin kendini "insan hakları savunucusu" olarak ilan etmesine rağmen kendi ülkesinde polis şiddetinin, yolsuzluk ve ırkçılığa dayalı ayrımcılığın gittikçe kötüleştiğine vurgu yapıldı.

ABD'deki ırkçı uygulamaların toplumsal kutuplaşmayı artırdığı, Washington yönetiminin polis şiddeti, insan hakları ihlalleri konusunda duyarsız bir tavır takındığı belirtildi.

Raporda, ABD'nin başka ülkeleri insan hakları konusunda suçladığı ancak kendi ülkesindeki ihlalleri ve kötü uygulamaları görmezden geldiği savunulurken, "ABD'nin iki yüzlü davrandığı" değerlendirmesine yer verildi.

ABD’de meydana gelen silahlı saldırılarda, geçen yıl 15 bin 39 insanın hayatını kaybettiği, 30 binden fazla insanın yaralandığı ifade edilen raporda, bunun yanı sıra bu ülkede en az 45 milyon insanın yoksulluk içinde yaşadığı kaydedildi.