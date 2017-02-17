Çin’den Kıbrıs sorununun bm kararları temelinde çözümüne destek

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Hunag Xingyuan, ülkesi Çin’in, Kıbrıs sorununa BM’nin ilgili kararları temelinde adil bir çözüm bulunmasını desteklediğini söyledi.

Büyükelçi’nin dün Rum Haber Ajansını ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı ve Yardımcısıyla bire araya geldiğini yazan Simerini gazetesi, Çinli Büyükelçinin, ülkesinin BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak Kıbrıs sorununun çözümü gidişatına yönelik her zaman olumlu katkıda bulunduğunu söylediğini de iletti.

Gazeteye göre Xingyuan, çözüm durumunda, ülkesinin yeniden inşa çalışmalarına katkıda bulunmaya hazır olduğunu da ifade etti.