Çin'den yenilenebilir enerjiye dev yatırım

Çin, 2020'ye kadar yenilenebilir enerjiye 2,5 trilyon yüen (361 milyar dolar) yatırım yapacağını açıkladı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi, ülkenin enerji alanında beş yıllık hedef ve beklentilerini anlattığı raporda, Pekin yönetiminin kömür kullanımını azaltarak temiz yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmayı planladığını vurguladı. Bu alanda 2020'ye kadar 361 milyar dolar yatırım yapmayı hedefleyen Çin, bu sayede 13 milyon kişiye yeni iş imkanı sağlayacak.

Plana göre, rüzgar, hidro, solar ve nükleer enerjiyi kapsayan mevcut yenilenebilir enerji kapasitesinin, beş yıl sonra yeni nesil elektrik kapasitesinin yarısını oluşturması öngörülüyor.

Başkent Pekin'i de içine alan ülkenin kuzey kesiminde geçen haftadan bu yana etkili olan ciddi hava kirliliği, Çin'deki ekonomik büyümenin toplumsal bedellerine ilişkin endişelerin artmasına neden olmuştu.