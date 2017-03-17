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Cindy göz açtırmıyor

Cindy göz açtırmıyor

Türkiye'den tasarruflarındaki uyuşturucu maddelerle KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlılar Muhsin Özküçük, Hasan Kayıran ve Caner Yılmaz tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

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Evrim Kamalı

Ülkemize Türkiye'den tasarruflarındaki uyuşturucu maddelerle Ercan Havaalanında giriş yapmak isteyen zanlılar Muhsin Özküçük, Hasan Kayıran ve Caner Yılmaz tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar. 

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis olayla ilgili bulguları aktardı. Polis huzurda bulunan zanlılar Muhsin Özküçük, Hasan Kayıran ve Caner Yılmaz'ın ülkemize 15 Mart tarihinde farklı saatlerde Ercan Havaalanından giriş yapmak istedikleri esnada devriye gezen narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edildiklerini ve üzerlerinde yapılan aramada  zanlı Muhsin Özküçük’ün tasarrufunda 2 gram,  Hasan Kayıran’ın tasarrufunda 4 gram ve Caner Yılmaz’ın tasarrufunda ise 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.  Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. 

1 gün tutuklu kalacaklar

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.  

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