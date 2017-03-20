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Cindy turistleri affetmedi

Cindy turistleri affetmedi

Ülkeye turist olarak önceki akşam giriş yapmak isteyen Ahmet Polat ve Onur Madak’ın üzerinde uyuşturucu tespit edildi

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Devrim Demir

Ercan Havalimanı’ndan önceki akşam giriş yapmak isteyen iki kişi detektör köpek Cindy’ye takıldı. Cindy’nin tepki vermesi sonucu zanlı Ahmet Polat’ın üzerinde yapılan aramada 2 gram zanlı Onur Madak’ın üzerinde ise 5 gram hintkeneviri ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada ülkeye tatil amaçlı geldiklerini belirten zanlılar, işledikleri suçları itiraf etti. Polat ve Madak dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlılar aleyhinde soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Tatilleri hücrede geçecek

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Halil Dümenci, zanlıların uyuşturucu “ithal” ve “tasarruf” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Halil Dümenci, zanlıların önceki akşam saat 20.30 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapmak isterken tutuklandıklarını söyledi.

Dümenci, zanlıların tasarrufunda yapılan aramada toplam 7 gram hintkeneviri ele geçirildiğini belirterek işledikleri suçu gönüllü ifade verip itiraf ettiklerini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten Dümenci, zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

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