Çin’e süt ürünleri ihracatı için işbirliği protokolü imzalandı
Güney Kıbrıs’tan Çin’e süt ürünleri ihracatına yönelik işbirliği protokolünün dün, Pekin’de imzalandığı bildirildi.
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Güney Kıbrıs’tan Çin’e süt ürünleri ihracatına yönelik işbirliği protokolünün dün, Pekin’de imzalandığı bildirildi.
Politis gazetesi, resmi anlaşmanın ise iki ülkenin bir araya geleceği herhangi bir ziyaret çerçevesinde imzalanacağını; ancak protokolün, dün itibarıyla yürürlüğe girdiğini yazdı.
Haberde, Güney Kıbrıs’ın Çin’deki Büyükelçisi ile Çin Gıda Kalitesi ve Denetimi Genel Müdür vekili tarafından imza konan protokolün, uzun süren müzakerelerin sonucu olduğu belirtildi.
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