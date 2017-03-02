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Çinli kadın altı gün arayla iki kez doğum yaptı

Çinli kadın altı gün arayla iki kez doğum yaptı

Çin’in Hebei eyaletindeki Yichang kentinde bir kadın, oğlunu doğurduktan 6 gün sonra ikiz kız çocukları dünyaya getirdi.

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China Times'ın aktardığına göre, Çin'in Yichang kentinde 2012 yılında evlenen bir çift, geçen yıl çocuk sahibi olmak için tedaviye başladı. Tedavinin ardından üçüzlere hamile kalmayı başaran anne, 21 Şubat'ta 1.44 kilogram bir erkek çocuğu doğurdu.

Doktor, diğer bebeklerin doğumunun daha sonra gerçekleşmesi ve hamileliğin devam etmesine karar verdi. Anne, 27 Şubat'ta da ikiz kız çocuklarını dünyaya getirdi.

CENİN ZARI AYIRDI

Bebekler müşahade altına alınırken, doktor anne karnında erkek bebek ve ikizlerin cenin zarı ile birbirinden ayrı olduğunu söyledi.

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