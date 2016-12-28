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‘Cinnet Mevsimi’nin ilk gösterimi DAÜ’de yapıldı

‘Cinnet Mevsimi’nin ilk gösterimi DAÜ’de yapıldı

Arda Erkan’ın yaşamından yola çıkılarak “sentetik uyuşturuculara bağımlılık” konusunu anlatan ve geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan “Cinnet Mevsimi” adlı belgeselin ilk gösterimi DAÜ’de yapıldı.

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Yaklaşık 1.5 yıl önce hayatını kaybeden  Arda Erkan’ın  yaşamından  yola çıkılarak “sentetik uyuşturuculara bağımlılık” konusunu anlatan ve geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan “Cinnet Mevsimi”  adlı belgeselin ilk gösterimi  DAÜ’de yapıldı.

Arda ailesi tarafından projelendirilen  ve yönetmenliğini  Elvan Levent’in   üstlendiği  “Cinnet Mevsimi”  belgeseli,  DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi çatısı altında yürütülen Sosyal Sorumluluk projeleri kapsamında Eğitim Bilimleri Fakültesi  Psikolojik Danışmanlık Bölümü  öğrencilerine gösterildi.

Sunumun ardından, Arda’nın annesi Gülseren ve babası Mustafa Erkan ile Yönetmen Elvan Levent, öğrencilerin  sorularını yanıtladı. Sohbet şeklinde devam eden sunumun ardından katılımcılara teşekkür belgesi  de verildi.

Geçtiğimiz yıl 7 Temmuz’da hayatını kaybeden Arda Erkan’la ilgili belgeselle ilgili sunumların önümüzdeki günlerde devam edeceği kaydedildi.

Baba Mustafa Erkan, “uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan Arda’nın hayatını konu alan belgeseli başta okul ve üniversiteler olmak üzere mümkün olan her ortamda  göstermek  istediklerini,   çünkü  Arda’nın hayatının hem şimdiki, hem de gelecek kuşaklara  ders niteliğinde olduğunu”  anlattı.

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