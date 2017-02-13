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  3. Çiolas: “Anastasiadis bütün başlıkları müzakereye açmayı başardı”
Çiolas: “Anastasiadis bütün başlıkları müzakereye açmayı başardı”

Çiolas: “Anastasiadis bütün başlıkları müzakereye açmayı başardı”

Rum Bakanlar Kurulu Sekreteri Theodosis Çiolas, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in müzakerelerde bütün başlıkları müzakereye açmayı başardığını söyledi.

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Rum Bakanlar Kurulu Sekreteri  Theodosis Çiolas, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in müzakerelerde bütün başlıkları müzakereye açmayı başardığını söyledi.

Fileleftheros’un haberine göre Çiolas, Derinya’da bir EOKA’cı için düzen anma töreninde yaptığı konuşmada, “Son gelişmelerden, Cenevre’deki Kıbrıs konferansından sonra, Başkan Anastasiadis,  Kıbrıs sorununun bütün yönlerini müzakereye açmayı başardı. Türkiye olumlu katkı koyarsa, müzakere sürecinin net görüntüsünü çok yakında edineceğimizi umuyorum” dedi.

Çiolas yürütülmekte olan müzakere sürecinin “kritik bir aşamada bulunduğunu” ve hedefinin de Ada’yı yeniden birleştirmek olduğunu söyledi. 

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