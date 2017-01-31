Çıplak fotoğrafları arkadaşlarına yollamış

Gamze Pir Baykur

Mağusa’da ayrıldığı eski kız arkadaşının çıplak fotoğraflarını sosyal paylaşım sitelerinde paylaştığı iddiasıyla tutuklanan zanlı Orhan Zihni Hoplar, dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “İtale-i lisan” suçlamalarıyla dün mahkemeye çıkarılan zanlı Hoplar, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Facebook ve İnstagram’da yayınladığı iddia ediliyor...

Meselenin tahkikat memuru Osman Üreten, zanlı Orhan Zihni Hoplar’ın 27 Ocak tarihinde, ayrılmış olduğu kız arkadaşının çıplak resimlerini Facebook ve İnstagram isimli sosyal paylaşım siteleri üzerinden arkadaşlarına ve yakınlarına yollayarak özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini açıkladı. Üreten, zanlı Hoplar’ın ayni gün eski kız arkadaşına hitaben ise “Okula o...luk yapmaya mı gidiyorsun?” demek suretiyle itale-i lisan suçunu işlediğini açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Üreten, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Orhan Zihni Hoplar’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 3 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 1 KKTC vatandaşının 25 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.