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Çipras Putin'le Kıbrıs Konusu ve Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Çipras Putin'le Kıbrıs Konusu ve Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Çipras, Putin ile telefonda Kıbrıs meselesini ve Suriye’deki son gelişmeleri görüştü.

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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile telefonda Kıbrıs meselesini ve Suriye’deki son gelişmeleri görüştü.

Çipras, Putin’i arayarak Karadeniz'de düşen Rus uçağı ve Ankara'da bir suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'la ilgili taziye dileklerini iletti.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Çipras ve Putin’in, görüşme vesilesiyle Kıbrıs meselesi ve Suriye’deki son gelişmelerin yanı sıra, Rusya-AB ilişkileri ve Rusya doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı konularını da konuştuğunu duyurdu.

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