Çıraklık ve yaşam boyu eğitim sistemi inceleniyor

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, paydaşları olan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri ile birlikte “Sonuç Odaklı Eğitim” isimli Avrupa Birliği finansmanlı proje kapsamında çıraklık eğitim sistemini incelemek üzere İngiltere’ye çalışma ziyareti düzenlendi.

Toplam bütçesi 200 bin Euro olan ve 30 ay sürecek olan proje, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde sürdürülüyor.

İngiltere’nin “Ulusal Çıraklık Haftası”nda gerçekleştirilen çalışma ziyaretinde çıraklık ve yaşam boyu eğitim sisteminin işlemesini sağlayan farklı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen sunumlar ve yerinde incelemelerle, sistemin işleyişindeki rolleri irdeleniyor. Bu amaçla, eğitim programı geliştiren ve ölçme değerlendirmeyi yapan otoriteler; çırakların yeterliliklerini belirleyen otoriteler; eğitim programlarını uygulayan çıraklık merkezleri ve okullar; sistemde çok önemli rolü olan işyerleri; tüm sistemin kalite ve güvencesini kontrol eden kurumlar ziyaret ediliyor. Heyet, bu kapsamda inşaat, turizm, güzellik ve saç hizmetleri, otomotiv, satış elemanlığı ve ahşap işlemeciliği gibi alanlarda uygulamalar yerinde gözlemlenerek, öğrenciler ve eğitim sağlayıcılarla bire bir görüşme imkanı da elde ediliyor.

Çalışma ziyaretinde gerçekleştirilen incelemeler ve elde edilen bilgiler ışığında projenin devamında çıraklık ve yetişkin eğitimine yeni bir model oluşturulması, eğitim programlarının yenilenmesi, uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin oluşturulması, ayrıca eleman arayan işyeri sahipleri ile iş arayan öğrencileri buluşturacak online sistem yaratılması planlanmaktadır.