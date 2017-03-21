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  3. “Cıttaslow Üyesi Kentlerimiz” konulu pul ve ilk gün zarfı satışa çıkarıyor
“Cıttaslow Üyesi Kentlerimiz” konulu pul ve ilk gün zarfı satışa çıkarıyor

“Cıttaslow Üyesi Kentlerimiz” konulu pul ve ilk gün zarfı satışa çıkarıyor

Posta Dairesi, “Cittaslow Üyesi Kentlerimiz” konulu anma pul serisi ve ilk gün zarfını satışa çıkarıyor.

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Posta Dairesi, “Cittaslow Üyesi Kentlerimiz” konulu anma pul serisi ve ilk gün zarfını satışa çıkarıyor.

Pullarda ve ilk gün zarfında, Mehmetçik, Yeniboğaziçi ve Lefke Belediyelerinin isimleri ve simgeleri yer alıyor.

Posta Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Basımevi’nde bastırılan seri pul ve ilk gün zarflarının satışına 23 Mart Perşembe günü başlanacak.

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