ÇMO: "Suyla ilgili yatırım çalışmalarına başlayın"

Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, doğal kaynak olan suya sahip çıkılması çağrısı yaptı.

Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, Güzelyalı’da denize akan suya ve Girne atık su arıtma tesisinden denize akan atık sudan aynı bakanın sorumlu olduğuna işaret ederek, “Hükümeti denize akan sulara seyirci kalmak yerine, yatırımlarla ilgili çalışma başlatmaya davet ederiz” dedi.

Açıklamada, Türkiye’den yıllık temin edilen suyun ilk etapta içme-kullanma suyu, ikinci etapta ise sulama suyu olarak kullanılması ile mevcut su probleminin 50 yıl boyunca çözümlenmesinin hedeflendiği anımsatılarak, Kuzey Kıbrıs’ın tümünün içme suyu ihtiyacının karşılanması için, yaklaşık 215 kilometre bağlantı hattı, 2 depo ve 4 terfi merkezi projesi hazırlanıp uygulanması gerektiğine işaret edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun 2 Mart’ta yaptığı basın açıklamasına atıfta bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Güzelyurt bölgesindeki tarımsal sulama amaçlı talebin ise tüm Kuzey Kıbrıs’ın kentsel talebinin iki katından fazla olduğu bilindiği halde, sulama suyu iletim çalışmalarının yürütülmeyişi, bunun yerine bölgede halen şahıslara kuyu açma izinlerinin verilmesi, hükümetin doğal kaynakları koruma ve geliştirme mantığıyla hareket etmediğinin en temel göstergesidir. Sulama suyu talebini karşılamak için, sadece Türkiye’den gelen su değil, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen atık su arıtma tesislerinde elde edilen su da kullanılmalıdır.”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ve ilgili Bakanlık arasında imzalanan protokol uyarınca Türkiye’den gelen suyun sevk ve idaresinde görevlendirilmek üzere 2015 yılı Haziran ayında 15 kişilik teknik ekibin kurulduğu anımsatılan açıklamada şöyle denildi:

“KKTC’deki kara yapıları (Çamlıbel İçme Suyu Arıtma Tesisi, Güzelyalı ve Geçitköy Pompa İstasyonları) 7/24 vardiya mesai ve özveri ile bu ekip tarafından çalıştırılarak, su sevkinin sürekliliği sağlanmıştır. Ancak, bir yıllık geçiş dönemi boyunca, TC Devlet Su İşleri KKTC kara yapılarının özel bir firma tarafından işletilmesi için ihaleye çıkmış ve 2016 yılı Aralık ayında özel şirket işe başlatılmıştır. Özel şirketin gelmesi ile KKTC mühendis ve teknisyenlerinden oluşan 15 kişilik ekip tesislerden geri çekilmiştir. KTMMOB tarafından ince elenip sık dokunarak özenle seçilmiş, eğitimli, tecrübeli ve donanımlı ekip, sulama suyu iletimi, yağmur suyu ve atık su toplama hatlarının master plan ve uygulama projesi geliştirme çalışmalarını yürütecek niteliktedir.”

Açıklamada ayrıca, 2016 yılı Mart ayında imzalanan Hükümetler arası Çerçeve Anlaşmasında bahsi geçen eksik kalan yatırımlar konusunda ise gerekli açıklama yapılmadığı öne sürüldü.