Çocuğa zaman ayırmak duygusal zekasını geliştiriyor

Üsküdar Üniversitesi NPİstanbul Beyin Hastanesi'nden Uzman Klinik Psikolog Nazende Ceren Öksüz, çocukların gelecekte daha sağlam sosyal ilişkiler kurmaları ve iletişim becerileri kazanmaları için duygusal zekâ gelişiminin önemli olduğunu söyledi.

Çocuğa zaman ayırın

Çocukların duygusal zekâlarının geliştirilmesinin mümkün olabildiğini belirten Öksüz, anne ve babaların öncelikle çocuğun duygularını ifade etmesi için fırsat verilmesi gerektiğini vurguladı. Uzman Klinik Psikolog Nazende Ceren Öksüz, şu tavsiyelerde bulundu: “Öncelikle çocuğun duygularını ifade etmesine olanak sağlanmalı. Yani duyguların çeşitliliğini ne kadar fazla hayata geçirirsek çocuk o kadar duygularını fark eden ve uygun şekilde ifade edebilen bir birey haline gelir. Bu anlamda çocukların sanatla uğraşmaları duygularını ve iç dünyalarını bu kanallarla ifade edebilmeleri açısından son derece faydalıdır. Çocuğa özel zamanlar ayırmak, bazen serbest zamanlar ayırmak da yine çocuğun kendi psikolojisinin olumlu yönlerini fark etmesine imkân sağlayacağından duygusal zekâlarını geliştirir.”

Duygusal zekâları yüzde 20 arttı

Dünya genelinde Pozitif Psikoloji uygulamalarıyla çocukların duygusal zekâlarının arttığını gösteren çokça araştırma bulunduğunu ifade eden Uzman Klinik Psikolog Öksüz, bunun bir benzerini geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiklerini ve olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. Geçen dönem gerçekleştirdikleri pilot çalışmada 15 çocuğa bir eğitim-öğretim yılı boyunca pozitif psikoloji uygulamaları yaptıklarını belirten Uzman Klinik Psikolog Öksüz, şunları söyledi:“Bu pozitif psikoloji uygulamaları çocukların duygularını ifade edebilmeleri, duygu okuma becerileri, sosyal ortamlarda daha girişken olma, yardımseverlik, kişilerarası iletişimleri besleyen, olumlu yönde etkileyen bir takım beceriler geliştirmelerine imkân verdi. Zaman yönetimi becerileri, stres yönetimi becerileri, öfke kontrol becerileri gibi sahip olmaları gereken pek çok becerileri geliştirmelerine imkân veren birtakım oturumlar gerçekleştirdik. Ve bu oturumların sonunda çocukların duygusal zekâlarında yüzde 20 oranında bir artış söz konusu oldu. Aynı zamanda yaşam doyumları ve problem çözme becerilerinde de belirgin düzeyde artış oldu.”

Pozitif psikoloji uygulamaları çocukları güçlendirdi

Aynı özelliklere sahip aynı yaş grubunda olan bir başka gruba da hiç uygulama yapmadan aynı dönemlerde aynı ölçümleri gerçekleştirdiklerini ve farklı sonuçlar elde ettiklerini belirten Uzman Klinik Psikolog Öksüz, “Pozitif psikoloji uygulamaları yapılmayan çocuklarda problem çözme ve yaşam doyumlarında zaman içerisinde düşme gerçekleşti. Bunun da sebebi bu çocukların TEOG dönemindeki çocuklar olmasıydı. TEOG gibi bir sorunla, onlar için sorun olabilecek bir stres ile baş etmeye çalışıyorlardı. Ve pozitif psikoloji uygulamaları sonucunda bazı çocuklar zorlu süreçten daha güçlenerek çıkarken bu uygulamayı gerçekleştirmediğimiz çocuklarda maalesef problem çözme ve yaşam doyumlarında düşüş olduğunu gözlemledik” diye konuştu.