“Çocuğunuza en güzel karne hediyesi Alcatel PiXi4 WiFi tablet”

Okulların yarıyıl tatili öncesinde, öğrencilere yönelik teknoloji içerikli karne hediyesi Kuzey Kıbrıs Turkcell’den geldi.

Alcatel PiXi4 WiFi tablet, 349 TL peşin satış fiyatı ile Turkcell İletişim Merkezleri’nde yerini aldı. Alcatel PiXi4 WiFi tablet için belirlenen bu fiyatın içerisinde, satın alanların ses hattına 3 ay boyunca yüklenecek 2 GB internetin de hediye olarak verileceği açıklandı.

Ayrıca, taahhütlü olarak belirlenen farklı satış seçenekleri ile de Alcatel PiXi4 WiFi tablete avantajlı fiyatlarla sahip olunabilecek.

129 TL ön ödeme ve 24 ay taahhüt ile ayda 9.90 TL’ye alınabilecek Alcatel PiXi4 WiFi tablet için ön ödemesiz satış seçenekleri de yer alıyor.

Alcatel PiXi4 WiFi tablet ayrıca 12 aylık taahhüt ile ayda 29.90 TL ya da 24 ay taahhüt ile ayda 19.90 TL’ye de satın alınabiliyor.

Geniş ekran, hafif dizayn

7 inçlik geniş ekranı, hafif dizaynı ile çok kolay taşınabilir olan ve Android işletim sistemini kullanan Alcatel PiXi4 WiFi tablet hayatın her noktasına tablet kolaylığını getiriyor.

Android 6 işletim sistemi kullanan, 4 çekirdekli işlemcisi ve 7 inçlik geniş ekranı ile PiXi4 WiFi göz dolduruyor.

8 GB belleği olan cihaz, Micro SD kart eklenerek hafızasını 40 GB’a kadar çıkarabiliyor.

Alcatel PiXi4 WiFi tablet, çocukların kullanması için uygun fiyatlı tablet arayan aileler için de ideal. İster Google Play Store’daki zengin oyun seçeneklerini indirerek, ister WiFi şebekesine bağlayıp en eğlenceli çizgi filmleri seyretmelerini sağlayarak, çocukların evde ya da dışarda eğlenceleri, bilgilenmeleri ve araştırma yapmaları için önemli bir alternatif oluşturuyor.



Turkcell TV+ ayrıcalığı



PiXi4 tablet alanlar Turkcell TV+’a üye olarak hem KKTC hem de Türkiye kanallarını internet olan her yerde rahatça izleyebiliyor. Turkcell TV ile geniş 7 inçlik ekranlı PiXi4 WiFi tablet taşınabilir mini bir televizyon haline gelebiliyor. Benzer şekilde PiXi4 WiFi tablet alıp fizy’ye üye olanlar, fizy’nin yerli ve yabancı zengin şarkı seçeneklerini dinleyebiliyor. fizy’nin “çevrimdışı dinle” özelliği ile internete bağlıyken istediği şarkı listesini tabletin belleğine indirenler, internete ihtiyaç olmadan da bu şarkıları kolayca dinleyebiliyor.

Uygun ödeme seçenekleri

PiXi4 WiFi tablet farklı fiyat seçenekleri ile her bütçeye uygun. 129 TL ön ödeme ve 24 aylık taahhüt ile sadece ayda 9.90 TL. Ön ödeme seçeneğini tercih etmeyen müşteriler için ise ayda sadece 19.90 TL. Sadece WiFi üzerinden bağlantı kuran tablet için her yerde rahatça 3G internet kullanmak isteyen müşteriler ise, tablet taahhüdünü başladıkları ses hatlarına yüklenecek 4GB internetli satış seçeneğini tercih ederek, “Personal Hotspot” özelliği ile tabletlerine internet sağlayabiliyorlar. Tabletin 4GB’lı bu satış seçeneği de yine 24 ay taahhüt ile sadece ayda 39.90 TL’ye sunuluyor.

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