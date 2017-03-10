“Çocuk Gelinlere Hayır” Karma Resim Sergisi konuşuldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Görevlisi ve Koro Şefi Erkan Dağlı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Ada Işığı" adlı televizyon programına bu hafta Çocuk Gelinlere Hayır Projesi sanatçıları konuk oldular. DAÜ TV yapımcılığında çekimleri yapılan programda Gazimağusa Belediyesi’nin katkıları ile Saime Ercan'ın proje temsilciliğini yürüttüğü ve hayatını çocuk gelinlere adayan Selvi Sertdemir tarafından hazırlanan, “Çocuk Gelinlere Hayır” karma resim sergisi hakkında sohbet gerçekleştirildi.

13 yaşında evlendirilen, 15 yaşında anne olan ve halen SOS Çocuk Köyü’nde annelik yapan Selvi Sertdemir’in kanayan bir yara olarak görüdüğü erken yaşta evliliklere “dur” demek için kendi yaşantısından esinlenerek öncülük ettiği sergide Türkiye’den ve ülkemizden 35 sanatçının eserleri yer aldı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle açılan sergide eserleri bulunan sanatçılar programda, çocuk gelinlerin artık olmaması için bir farkındalık yaratmak istediklerini ifade ettiler.

“Çocuk Gelinlere Hayır” projesinin mimarı Selvi Sertdemir, başka çocuklar evlendirilmesin diye sanatla yola çıktığını ve sanatçı arkadaşlarının kendisine destek olduğunu anlattı. Söz konusu serginin Türkiye’nin birçok bölgesinde de yer bulduğunu dile getiren Sertdemir, Buğday Camii’de açılan serginin dokuzuncu olduğunu belirtti. Programın devamında Türkiye’den ve ülkemizden sanatçılar eserlerinin tanımını yaparak, “Çocuklar, Çocuktur. Çocuktan Gelin Olmaz” mesajını verdiler.

Ada Işığı programının söz konusu bölümü 11 Mart 2017 Cumartesi günü 11:00-11:50 saatleri arasında Kıbrıs Genç TV kanalında yayınlanacaktır.