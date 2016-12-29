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Çocuk Onkoloji Servisi'nde yeni yıl kutlaması yapıldı

Çocuk Onkoloji Servisi'nde yeni yıl kutlaması yapıldı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’nde yeni yıl partisi düzenlendi.

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’nde yeni yıl partisi düzenlendi.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı organizesiyle bugün gerçekleştirilen yeni yıl partisine, servisteki çocuklar ve aileleri, doktorlar, hemşireler, hastane öğretmenleri ve Kemal Saraçoğlu Vakfı yetkilileri katıldı.

Vakıftan verilen bilgiye göre, etkinlikte çocuklara hediyeler dağıtıldı; aileler, doktorlar, hemşireler ve katılan diğer yetkililer tarafından getirilen yiyecekler yendi.

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