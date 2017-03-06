“Çocuk var yardım gerek”

Suna Erden

Lefkoşa’da mağazadan çocuk ve bayan kıyafetleri çalan iki zanlı mahkemede yardım istedi

Lefkoşa’da faaliyet gösteren LC Waikiki isimli iş yerine müşteri olarak giden Sevgi Dönmez ve Dilek Mevlana isimli zanlılar çocuk ve bayan kıyafeti çaldı. Elbiseler üzerindeki alarmı kırıp çantalarına koyup çalan zanlılar kamera görüntüleri sayesinden yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar dün tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılırken, söz hakkı alan her iki zanlı da anne olduklarını ve yardım istediklerini dile getirdi.

ALARMI KIRIP ÇALDILAR

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, Sevgi Dönmez ve Dilek Mevlana’nın 25 Şubat 2017 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren LC Waikiki isimli iş yerinde müşteri olarak bulundukları esnada çeşitli markalarda çocuk ve bayan kıyafetlerini üzerlerindeki alarmları kırdıktan sonra çantalarının içerisine koyup ödeme yapmadan mağazadan ayrıldıklarını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların evinde yapılan aramada çalınan bazı elbiseleri bulduklarını belirterek, zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün tutuklu kalmasını istedi.

BEBEĞİ İÇİN YARDIM İSTEDİ

Mahkeme zanlıların 2 gün süre ile tutuklu kalmalarına karar verirken söz hakkı alan zanlılar pişman olduklarını, zanlı Dönmez, maddi durumunun iyi olmadığını, 10 aylık bebeği olduğunu ve emzirmesi gerektiğini söyleyerek yardım istedi. Dilek Mevlana ise 2 çocuk annesi olduğunu ve çocuklarının yanına gitmek istediğini ifade etti.