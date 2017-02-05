Duygu Alan

Çatalköy’de bir çiftlikte ve onlarca işçinin aileleri ile birlikte kaldığı lojmanda dün öğle saatlerinde yangın meydana geldi.

Yan yana altı odalı lojmanın bir odasında, elektrikli sobanın kısa devre yapması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü, alevler hızla diğer odalara da sıçradı.

Yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren yangın söndürme ve soğutma çalışmaları neticesinde kontrol altına alındı.

Çocuklar korkulu gözlerle izledi

Lojmanda, işçiler aileleri ile birlikte yaşıyor. Çıkan yangın, çoluk çocuk onlarca insanın canını tehlikeye sokarken büyük bir de paniğe neden oldu.

Dumanların yayılması ile birlikte kadınlar çoluk çoğunu aldı, kendilerini dışarıya attı. Kadınlar yaşadıkları odanın alevlere nasıl teslim olduğunu yaşlı gözlerle izledi. Çocuklar ise adeta travma yaşadı.

İşçilerden bazıları yangın devam ederken odalara girdi ve adeta alevlerle dans ederek kaldırabildiği eşyayı alarak kendini can havli ile dışarı attı.

Enerjiye aşırı yüklenildi yangın çıktı

Aşırı soğuk hava nedeni ile ısınmak için birden çok soba kullanan işçiler, elektrik enerjisine aşırı yüklendi, sonuç ise felaket oldu.

Havadis’in elde ettiği bilgilere göre, işçi lojmanında çıkan yangın, odalardan birinde bulunan elektrikli sobanın kısa devre yapması sonucu meydana geldi.

İşçiler aileleri ile birlikte başka lojmana yerleştirildi

Çıkan yangın sonucunda altı odalı lojmanın 3’ü tamamen yandı, tavanları çöken, içerisinde tüm eşyaların kül olduğu odalar kullanılmaz hale geldi.

Alevlere teslim olan odalarda kalan işçiler ve aileleri de geçici süre ile başka bir lojmana yerleştirildi.

Yenisi inşa edilecek

İşçilerin çalışmakta olduğu şirketin yetkilileri Havadis’e yaptığı açıklamada yanan lojmanın bütünü ile yıkılıp yerine daha modern yeni bir lojman yapılacağını kaydetti.