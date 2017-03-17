Çocuklarda teknoloji bağımlılığına dikkat!

Teknolojiyle beraber hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen televizyon, tablet - bilgisayar ve akıllı telefonlar çocukları bağımlı hale getiriyor. Teknoloji bağımlılığının çocukları tehdit ettiğini belirten uzmanlar ebeveynlerin tutum hatalarına vurgu yapıyor.

Özellikle yemek yemesi ya da uslu durması için çocukların eline verilen dijital aletlerin en büyük tuzak olduğunu belirten Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nden Uzman Klinik Psikolog Ahmet Yılmaz, 3T olarak tanımladığı televizyon, tablet ve telefonların çocukları birer bağımlı hale getirdiğinin altını çizdi.

Teknoloji bağımlılığını “Diğer bağımlılıklarda olduğu gibi bağımlı olunan ürüne ulaşılamadığında yoksunluk belirtileri durumuyla yaşanan bir hastalık” olarak tanımlayan Uzm. Psk. Ahmet Yılmaz, “Teknoloji bağımlısı kişiler, bu cihazlarla geçirdikleri zamanla ilgili yalan söyleyebilirler. Uzun zaman teknolojik aletin başında durdukları için fiziksel ağrılar yaşayabilirler. Mahrum kaldıklarında diğer bağımlılıklarda olduğu gibi bir huzursuzluk hissi ve öfke durumu yaşayabilirler. Teknolojik alette zaman geçirmekten dolayı öğün atlayabilirler randevularını ötelerler” ifadelerini kullandı.

En yaygın tablet bağımlılığı

Çocuklarda en sık görülenin tablet bağımlılığı olduğunu söyleyen Uzm. Psk. Yılmaz, "Ailelerin temin etmekte zorlanmadığı en kolay cihaz tabletler. Bu şu an gördüğümüz en yaygın bağımlılık türü. Genellikle çocuğun iki yaşına kadar televizyon, telefon ya da internet gibi teknolojik aletleri kullanmasını uygun görmüyoruz. Daha sonraki yaşlarda belli zaman dilimleri belirlenip o aralıklarda oynamasını öneriyoruz” diye konuştu.

Ailelerin tutumları belirleyici oluyor

Teknoloji bağımlılığının aslında çocukluktan itibaren ailenin gösterdiği tutumla paralel olarak ilerlediğini ifade eden Uzm. Psk. Yılmaz, “Aileler çocukları kontrol altına almak için onlara teknolojik alet verdiklerinde, zamanla o alete karşı bir bağımlılık geliştirebilir. Bu sebeple cihazların kullanımı sınırlandırılmalıdır" dedi.

"Örneğin haftalık bir çizelge hazırlanır, hangi saatlerde gireceği ona göre hesaplanır. Çocukların arkadaşlarıyla internet üzerinden görüşmeleri yerine doğal ortamda sosyalleşmesi çocukların bu şekilde sosyalleşmesi teşvik edilmeli" diyerek sözlerine devam eden Uzm. Psk. Yılmaz, "İlgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda sportif bir faaliyete teşvik edilebilir. Arkadaşlarıyla zaman geçirmek için bir program ayarlanabilir. Bu şekilde bir düzenleme yapılırsa cihaz çocuğun elinden tamamen alınmış olmaz böylece vereceği tepki önlenir hem de daha sistematik bir şekilde teknolojiyi kullanmayı öğrenir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Ergenlik döneminde bağımlılık yaşanabiliyor

Ergenlik döneminde de teknoloji bağımlılığının sık görüldüğünü belirten Uzm. Psk. Yılmaz, bağımlılığın, kişinin hayatını olumsuz etkilemesi, başta ailesi olmak üzere çevresindekilerle ilişkisinin ve iletişiminin bozulması ve akademik başarısının düşmesiyle sonuçlanan durumlarda tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

Uzm. Psk. Yılmaz, “Teknoloji bağımlılığı tedavi edilmediğinde kişinin sosyalleşmesi sona erer diyen Yılmaz, ”Çocuk artık dışarı çıkmamaya, sosyal ortam içerisine girmemeye ya da daha çok internet üzerinden bir ortam oluşturma şeklinde davranış gösterebilir” şeklinde konuştu.

Teknoloji bağımlılığı tedavi edilebiliyor

Teknoloji bağımlılığının tedavisinin yapılabildiğini belirten Uzm. Psk. Yılmaz, "Hastanemizde bunun tedavisini yapabiliyoruz. Öncelikli olarak bir psikiyatrik hastalığa eşitlik eden aşırı internet kullanımı var mı yok mu önce bunu araştırıyoruz. Eğer bir psikiyatrik hastalık var ve buna eşlik eden bir aşırı internet kullanımı varsa burada öncelikli olarak psikiyatrik hastalığın tedavisine odaklanıyor daha sonra belki hastadaki iyileşmeyle birlikte internetteki zaman geçirmede azalıyor. Eğer aşırı patolojik bir internet kullanımı varsa burada daha çok internet kullanımına yönelik bir tedavi hedefleniyor buradaki ilaç tedavisinin yanı sıra ilaç olsa da olmasa da mutlaka bilimsel davranış yöntemleriyle birlikte bir terapi ve tedavi yöntemi uygulanıyor” ifadelerini kullandı.