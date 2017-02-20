Çocuklardan Cumhurbaşkanı Akıncı'ya çağrı

9 yaşındaki Aras ve 7 Yaşındaki Asmin Karakılıç Cumhurbaşkanı Akıncı’ya mesaj gönderdi.

9 yaşındaki Aras ve 7 Yaşındaki Asmin Karakılıç Cumhurbaşkanı Akıncı’ya mesaj gönderdi.

Küçük çocukların Gündem Kıbrıs haber merkezine gönderdikleri videolu mesajlarında, anne babalarının Türkiye'de doğdukları için Güney Kıbrıs’a geçemediklerini ve bunun hiç adil olmadığını belirterek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bu sorunu çözmesini istedi.