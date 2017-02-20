Çocuklardan Cumhurbaşkanı Akıncı'ya çağrı
9 yaşındaki Aras ve 7 Yaşındaki Asmin Karakılıç Cumhurbaşkanı Akıncı’ya mesaj gönderdi.
9 yaşındaki Aras ve 7 Yaşındaki Asmin Karakılıç Cumhurbaşkanı Akıncı’ya mesaj gönderdi.
Küçük çocukların Gündem Kıbrıs haber merkezine gönderdikleri videolu mesajlarında, anne babalarının Türkiye'de doğdukları için Güney Kıbrıs’a geçemediklerini ve bunun hiç adil olmadığını belirterek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bu sorunu çözmesini istedi.
20 Şubat 2017 Pazartesi 15:55
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.