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Çok uluslu sivil savunma tatbikatı bugün de devam ediyor

Çok uluslu sivil savunma tatbikatı bugün de devam ediyor

Güney Kıbrıs’ta ABD, Fransa, Ürdün, İsrail ve Yunanistan’ın katılımıyla düzenlenen “ENGELADOS 2017” (Deprem 2017) adlı tatbikatın, bugün de Fransa Sivil Savunma Teşkilatı ile yapılacak ayağının gerçekleştirileceği bildirildi.

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Güney Kıbrıs’ta ABD, Fransa, Ürdün, İsrail ve Yunanistan’ın katılımıyla düzenlenen “ENGELADOS 2017” (Deprem 2017) adlı tatbikatın, bugün de Fransa Sivil Savunma Teşkilatı ile yapılacak ayağının gerçekleştirileceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yaralıların arama-kurtarma operasyonu senaryosuyla gerçekleştirilecek tatbikata Güney Kıbrıs ve Fransa’nın sivil savunma teşkilatlarına bağlı tüm birimlerinin katıldığını yazdı.

Fransa Sivil Savunma Teşkilatı’nın, bu tatbikata katılabilmek için 5 Mart’ta Güney Kıbrıs’a gittiği bildirildi.

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